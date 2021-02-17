المفوضية الأوروبية: تم توزيع 170 مليون لقاح ضد كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأضافت المفوضية، فى تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، بأن اللقاحات أثبتت قدراً من الفعالية ضد سلالات كورونا المتحورة، معلنة عن خطة للتزود بالجيل الثانى من اللقاحات لمواجهة التحورات.
كما أكدت إنه "تم الاتفاق مع موديرنا على 300 مليون جرعة لقاح إضافية".
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