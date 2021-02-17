وزير الصحة الألماني يحذر من أمر خطير

حذر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا من السلالة البريطانية، مشيرًا إلى أن الأعداد تتضاعف كل أسبوع تقريبًا في ألمانيا.

وذكر سبان: "علينا أن نتوقع أن هذه السلالة يمكن أن تصبح هي السائدة هنا".

وقام معهد روبرت كوخ بتحليل عينة لأكثر من 23000 اختبار إيجابي لـ PCR وتأكد من أن طفرات Covid-19 تنتشر بسرعة في ألمانيا.

وقال سبان: "نوع الفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة يقلقنا بشكل خاص. قبل أسبوعين، كانت هذه السلالة تشكل أقل بقليل من 6٪ من العينات التي تم فحصها؛ أما الآن فهي فوق 22٪".

تمضي ألمانيا قدما في طرح اللقاح، وحتى الآن، تلقى 3.5 ٪ من السكان الجرعة الأولى وحوالي 2٪ من السكان تلقوا كلا الجرعتين.

وأشار سبان إلى أإنه حتى الآن، تم تسليم 6.8 مليون جرعة للسلطات الصحية في جميع أنحاء البلاد، وبحلول نهاية الأسبوع المقبل، سيتم تسليم 10 ملايين جرعة، متوقعًا أن تزداد سرعة اللقاحات بشكل ملحوظ.



في حديثه يوم الأربعاء، تحدث سبان عن طرح لقاح أسترا زينيكا بعد خلاف مرير بين الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية حول تأخيرها الإمدادات بالإضافة إلى مناقشات الفعالية.

تمت الموافقة على اللقاح في الاتحاد الأوروبي من قبل الوكالة الطبية الأوروبية التي قالت إن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 60٪ في التجارب السريرية.

ووافقت وكالة مكافحة الفيروسات على استخدام اللقاح مع المرضى الأكبر سنًا أيضًا، على عكس التقييم الذي أجرته لجنة اللقاحات الألمانية، التي قالت الشهر الماضي إنه لا ينبغي إعطاؤه لمن هم أكبر من 65 عامًا بسبب نقص البيانات.