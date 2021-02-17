السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا اليومية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة. ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 373702 حالة. وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 364646 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6445 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2611 والحالات الحرجة 480 حالة.

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