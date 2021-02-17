بنك المنشآت الصغيرة إطلاقه بالسعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بنك المنشآت الصغيرة السعودية تعلن اليوم عن إطلاقه وهو يخص القطاعات الصغيرة أو متوسطة وهو من ضمن أحد الصناديق وأيضاً كقطاع للبنوك التنموية في السعودية وهو يندرج تحت إشراف صندوق التنمية الوطني داخل السعودية وهو بنك من أختصاصه يهدف إلي أن يتم زيادة ما يخص التمويل الذي يتم تقديمه إلي شركات أو من هم من فئة رواد أعمال وتعتبره السعودية بنك من أهم البنوك التي تساهم في زيادة النمو الاقتصادي في السعودية وهو تابع إلي صندوق التنمية الوطني وتم التصريح عن البنك اليوم والذي جاءت التصريحات الخاصة به في وكالة الأنباء السعودية عن ما يتعلق بشأن هذا البنك وأهدافه التي يهدف أليه .

بنك المنشآت الصغيرة وما جاء من تصريحات عبر وكالة الأنباء السعودية اليوم

جاء اليوم في تصريحات من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن هذا البنك داخل السعودية يندرج تحت منشآت والذي تم اتخاذ القرار الخاص بإطلاقه ويهدف البنك إلي أن يقوم بدوره بسد الفجوة التي تخص التمويل الخاص في شركات وأيضاً للتمويل الخاص إلي رواد الأعمال ويهدف إلي تمويل مقدم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعزز المساهمة التي تختص في التعزيز للمؤسسات المالية إلي أن تستطيع تقديم كافة الحلول التمويلية بأشراف صندوق التنمية الوطني ويهدف أيضاً إلي أن يتم تحقيق كل ما يتعلق الاستقرار المالي في شركات رواد الأعمال والمساهمة في مساندة منشآت صغيرة ومتوسطة وذلك إلي أن يصبح الركيزة الأساسية المتعلقة بشأن التنمية الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية .

البنك وما سوف يقوم بتقديمه وتوفيره من المنتجات والخدمات لقطاع منشآت وشركات و رواد أعمال

تم التصريح من صندوق التنمية الوطني بأن البنك الذي تم إطلاقه اليوم داخل السعودية سوف يقوم بتقديم كافة الخدمات وكافة المنتجات وستكون متاحه ومقدمه بشكل رقمي دون أن يكون هناك الحاجة إلي أن يتم تأسيس أي فروع للبنك بشكل فعلي وكان الهدف من ذلك إلي أن يتم التسهيل لكافة شركات أو رواد أعمال إلي أن يصلوا إلي الخدمات المقدمة من البنك في كل المناطق كما كان هناك قرار متخذ من منشآت بأنه سيكون تأسيس البنك الذي تم إطلاقه بناءً علي الدراسات التي تخص التأسيس بدراسية معيارية في السعودية التي شملت الدراسة إلي 14 دولة لكي ما يتم البحث في ما هي أفضل الممارسات في أن يقوم البنك بالدعم في التمويل الخاص في المنشآت بحجم صغير أو متوسط بأشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

صندوق التنمية الوطني وما جاء من تصريحات خاصة بالبنك داخل السعودية

صندوق التنمية الوطني في السعودية ووفقاً لما جاء من تصريحات خاصة بإطلاق البنك اليوم إلي رواد أعمال أو شركات بحجم صغير أو متوسط أن التحليل الذي جاء فيما يخص الوضع الراهن وفقاً لرؤية إطلاق البنك وتم التحديد إلي ما هي الفجوات التمويلية وجاء في التصريحات من منشآت إلي أن أسست البنك في المنشآت لكي ما يكون قيامه بالدور للتنظيم لكافة ما يتم تقديمه من الحلول التمويلية بما في ذلك التمويل الذي يخص التمويل الإقراضي أو ما يتم تقديمه في التمويل الرأسمالي ويتم الضمان من خلال البنك أن يضمن التمويل ويضمن التمويل البديل بأشراف صندوق التنمية الوطني وأيضاً الهيئة المختصة .

بنك المنشآت الصغيرة كان الهدف من أطلاقه بأشراف صندوق التنمية الوطني بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي ما يتم إيجاد البيئة التي تكون محفزة لكي ما يتم تلبية الاحتياجات الأساسية التي تشمل وتخص منشآت بحجم صغير أو أذا ما كنت بحجم متوسط لكي ما يتم أفساح المجال أمامها أن تصبح لها فرص النمو والازدهار .