أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على سوف يتم تحديث مناهج التعليم للمراحل التعليمية المختلفة، حيث أن تم الإعلان أيضاََ عن رابط منصة مدرستي الإلكتروني، لكي يتم تسهيل الأمور على جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني، حيث أن أعلنت منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني الكثير من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي تسهل الأمور على جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة العديدة، وهذا لكي تساعد في عملية التعلم الإلكتروني، حيث أن تقوم منصة مدرستي بنشر فيديوهات المعلومات والكتب لكي تسهل عملية التدريس على جميع الطلاب والطالبات عن بعد، وهذا يساعد واصل أولياء الأمور بالمعلمين والمعلمات مباشرةً.

كيفية الاستفادة من منصة مدرستي :

منصة مدرستي تعتبر من أهم المنصات التعليمية المعروفة بالمملكة العربية السعودية، هذه المنصة تحتوي على أدوات التعليم الإلكتروني التي تقوم بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية الكثيرة للطلاب والطالبات بالصفوف المختلفة العديدة، حيث أن منصة مدرستي للتعليم تقوم بتحقيق الأهداف التعليمية والمهارات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن منصة مدرستي تساعد المعلم على إمكانية التواصل مع الطلاب والطالبات، ويقوم بعرض المادة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.

يجب على المتقدم الدخول على رابط منصة مدرستي. النقر على أيقونة ” تسجيل الدخول”، وهذا باستخدام حساب مايكروسوفت. يجب على المتقدم إدخال كافة البيانات المطلوبة. ثم بعد ذلك الدخول على “تسجيل الدخول “.

خطوات الدخول على رابط منصة مدرستي :

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية، والرسائل التكنولوجية لكي يتم التعليم عن بعد، وهذا حفاظاً على أرواح الطلاب والطالبات من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث أن هذا يقوم بتسهيل الأمور على جميع الطلاب وأولياء الأمور أيضا، بالإضافة إلى ذلك منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني تقوم بتسهيل الأمور والحصول على المناهج الدراسية المختلفة بسهولة للغاية، وهذا يعد أمر ضروري لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية بسبب إغلاق المدارس والجامعات، ولذلك تم الإعلان عن منصة مدرستي لكي يكون التعليم في السعودية عن بعد وهذه الطريقة الإلكترونية من أمن الطرق المتاحة لجميع الطلاب والطالبات، وتقوم أيضاََ بتوفير المحتوى التعليمي.