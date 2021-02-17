رابط schools.madrasati.sa دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 حل الواجبات المدرسية وإضافة الأنشطة

منصة مدرستي التعليمية 1442 schools.madrasati.sa تشهد إقبالاً كبيراً من الجميع خلال الفترة الحالية، حيث تعد المنصة واحدة من أهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودية، والتي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على سلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية سواء الطلاب أو المعلمين والإداريين، حيث تقوم منصة مدرستي للتعلم عن بعد بتقديم الكثير من الخدمات التعليمية لكافة الطلاب بمختلف المراحل الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية، والمتوسطة، وحتى الثانوية، وقد حققت المنصة نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، ومن خلال المقال نقدم لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات رابط تسجيل دخول منصة مدرستي الجديد 1442، وأهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها إلكترونياً عبر النظام.

منصة مدرستي التعليمية 1442

رأت وزارة التعليم السعودية أن التعلم عن بعد هو الحل الأمثل خلال الفترة القادة في ظل أنتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة جميع الطلاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الجميع، فقد أطلقت الوزارة منصة مدرستي التعليمية للتعلم عن بعد بهدف تقديم الخدمات التعليمية لكافة الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، حيث يتمكن جميع الطلاب من القيام بكافة الأنشطة المطلوبة إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدرسة، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق تطبيق توكلنا، وعدد من القنوات التعليمية مثل مجموعة قنوات عين، والتي تقدم شرح للمواد الدراسية لجميع المراحل الدراسية، وذلك عبر جدول محدد لكل مرحلة من المراحل.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير رابط منصة مدرستي التعليمية لكافة الطلاب، حيث يتم التسجيل في منصة مدرستي من أجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام، ويتم تسجيل دخول منصة مدرستي عبر خطوات بسيطة، وهي:

الضغط على رابط منصة مدرستي

كتابة اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور

كتابة رمز التحقيق

الضغط على كلمة تسجيل الدخول

وبعدها يقوم الطالب بالاختيار من بين الكثير من الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر النظام

أهم خدمات منصة مدرستي للتعلم عن بعد

يقدم رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد الكثير من الخدمات للعاملين بالمنظومة التعليمية، ومن بين هذه الخدمات ما يلي:

حل الواجبات المدرسية

تسجيل حضور الطلاب

شرح لمواد الدراسية

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