طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 backtoschool.sa للتعليم عن بعُد لطلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي

منصة مدرستي السعودية 1442، نقدم لكم تفاصيل تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من أجل الحصول على جداول الحصص ومتابعة الدروس بشكل يومي، وذلك بعد بدء العمليه التعليميه أون لاين عبر المنصة التي اطلقتها وزاره التعليم السعودي لتناسب احتياجات الطلاب في المملكة العربية السعودية بعد انتشار وباء فيروس كورونا، وقيام الحكومة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لحماية الطلبة والمعلمين والمعلمات، واستطاعت المنصه أن تسد احتياجات الجميع وتفاعل معها الطلاب بنجاح.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1442

يتم التأكد من حصول الطالب على كامل المواد الدراسية المختلفة من خلال تسجيل الدخول على منصه مدرستي، حيث يمكن من خلالها تسجيل الحضور والغياب، بالإضافة إلى قيام المعلم برفع الواجبات عليها ليقوم الطالب بعد كل درس بحله وتسليمه ،ليتم تصحيحه وأخذ الدرجة الخاصة به، لضمان والتأكد من فهمه واستيعابه الكامل للدرس.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية للتعليم أونلاين

بعد قرار وزارة التعليم السعودي باكمال الفصل الدراسي الثاني بطريقة أون لاين من المنزل عن طريق منصة مدرستي يمكنكم الآن تسجيل الدخول على المنصة عبر الخطوات التالية كالآتي:-

قم بالدخول علي رابط منصة مدرستي التعليمية من هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم ورقم السري الخاص بك.

اضغط على كلمة الدخول.

في حاله عدم امتلاكك حسابك قم تسجيل حساب جديد على منصه مدرستي، وقم بكتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك لتفعيل الحساب وبدء الحصول على شرح الدروس، وحل الواجبات الأسبوعية بكل سهولة ويسر، وفي المنصة توفر العديد من الخدمات الإلكترونية مثل التفاعل مع المعلم عبر الفيديو لجميع استفسارات وتساؤلات الطلاب، وبالتالي تسعى المنصة في التطوير والعمل علي تسهيل العملية التعليمية على جميع الطلاب خلال تلك الفترة العصيبة.