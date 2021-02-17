عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوضع خطة عالمية للتلقيح ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "يورو نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا إلى وضع خطة عالمية للتلقيح ضد كورونا.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "يورو نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا إلى وضع خطة عالمية للتلقيح ضد كورونا. وتجاوز عدد المصابين بكورونا فى العالم 110 مليون مصاب، فى حين تجاوزت الوفيات 2.42 مليون حالة وفاة.

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