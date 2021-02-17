لإجراء مشاورات فنية.. زيارة عاجلة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران السبت المقبل

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور طهران السبت القادم، مع اقتراب موعد فرض قيود على أنشطة المفتشين النوويين الدوليين بالجمهورية الإسلامية.
وأعلن مندوب إيران لدى الوكالة كاظم غريب آبادي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء أن زيارة غروسي تهدف لإجراء "مشاورات فنية بشأن كيفية مواصلة التعاون في ظل الاتفاقات والتطورات الأخيرة".
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن القوى الأوروبية ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بشأن إيران غدا الخميس.
وأعلن بلينكن أمس أن الطريق إلى الدبلوماسية صار مفتوحا الآن مع إيران، لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال لتعهداتها.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن طهران أخطرتها بتعليقها إجراءاتها الطوعية بموجب الاتفاق النووي بما فيها البروتوكول الإضافي، اعتبارا من الـ23 من فبراير.
وسبق وقالت الوكالة إن مديرها رافائيل جروسي اقترح السفر لإيران للتوصل إلى حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة الرقابة الأساسية.
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