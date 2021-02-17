مقتل 3 عناصر من المخابرات الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 من عناصر المخابرات الإيرانية، في عملية، لم تحدد تفاصيلها، جنوب شرق البلاد.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إيران قد تنشر 200 صاروخ في العراق لتوجيه ضربات لإسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني إنه "في ظل تصاعد التوترات مع طهران، تشعر إسرائيل بالقلق، من أن إيران قد تنشر ما يزيد على 200 صاروخ طويل المدى في العراق، والتي قد تستخدم في الهجوم على الدولة اليهودية".

واعتبرت الصحيفة أن المبرر المنطقي لنشر إيران صواريخ في العراق وإطلاق بعضها تجاه إسرائيل، سيكون محاولة منع الجيش الإسرائيلي من توجيه ضربات ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالات المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران محدودة، إلا أنها اعتبرت أن التوترات المتصاعدة في شمال إسرائيل، في ظل احتمال وقوع مواجهة في سوريا ولبنان قد يدفع إيران للانتقام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، أن قواته الجوية بدأت "تدريبًا مفاجئًا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.