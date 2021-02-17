43 فندقًا لحجر القادمين إلى الكويت من الأحد المقبل

كشفت مصادر مسئولة بالكويت، عن مشاركة 43 فندقا في الحجر المؤسسي الإلزامي الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، على القادمين للكويت، وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وقالت الصحيفة، إن ذلك يأتي تنفيذا للتعليمات الحكومية التي تشترط حجر جميع القادمين إلى الكويت في فندق لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة، و7 أيام أخرى في منازلهم وذلك عبر منصة كويت-مسافر.

وتابعت المصادر أن تلك الفنادق وافقت من حيث المبدأ على الاسعار الموحدة للحجر المؤسسي في الفنادق، وذلك حسب فئة الفندق والخدمات التي يقدمها.

وذكرت أن اتحاد أصحاب الفنادق كان قد دعا الفنادق المحلية لأكثر من اجتماع لوضع آلية وتصور عام للأسعار التي تختلف من فندق لآخر حسب المستوى والخدمة، ولاحقا تم تحديد سعر ثابت للفنادق.

وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض الفنادق تحفظت على المشاركة في الحجر الالزامي في الفنادق، لأمور ترجع الى الاحتياطات والمخاطر وكلفة الحجر المؤسسي وفق أعلى المعايير الدولية بالمقارنة بالتسعيرة الموضوعة.

كان مجلس الأمة الكويتي أكد أمس في جلسته الخاصة على توصيات تشدد على إجراءات دخول الوافدين إلى الكويت وفي الإجراءات الصحية والتأكد من حصول الداخل إلى الكويت على شهادة PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.

وطالبت التوصيات بزيادة مراكز التطعيم وتوزيعها على مناطق الكويت المختلفة، كما طالبت بسرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى.