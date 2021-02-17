جنوب أفريقيا تبدأ التطعيمات ضد «كوفيد -19»

حصل عامل في مجال الرعاية الصحية بجنوب أفريقيا على لقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة جونسون آند جونسون في مستشفى بكيب تاون، ليصبح أول شخص في البلاد يتلقى جرعته ضد فيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحف عدة.

واختارت جنوب أفريقيا الاعتماد على لقاح Johnson & Johnson، الذي تقول اختباراته أنه مقاوم للمرض، وأفضل ضد الأعراض الخطيرة من لقاح أسترازينيكا الذي سبق وتعاقدت عليه جنوب أفريقيا.

ولقاح جونسون آند جونسون، عبارة عن لقاح من جرعة واحدة يأخذ بالحقن، وأثبت أن متوسط ​​فاعليته يبلغ 66٪ ضد الفيروس، ويتم طرحه للعاملين في مجال الرعاية الصحية كجزء من دراسة بحثية.

بصرف النظر عن تطعيم موظفي الخطوط الأمامية بالصحة اليوم، الأربعاء، تلقى رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، جرعته من اللقاح، في محاولة منه لمكافحة التردد بين السكان بشأن أخذ اللقاح.

وكتب "رامافوزا"، عبر "تويتر" اليوم، الأربعاء، "لإثبات ثقتنا في هذا اللقاح والمساعدة في تهدئة أي مخاوف قد تكون لدى الناس، سننضم أنا ووزير الصحة إلى أوائل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتلقون اللقاح في مسشتفى خايليتشا".

اعتمدت جنوب أفريقيا في البداية على لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا، لكنها تحولت بعد ذلك إلى استخدام لقاح طورته شركة جونسون آند جونسون، وقدمت مخزونها من لقاحات أسترازينيكا إلى الاتحاد الأفريقي.

أوقفت البلاد مؤقتًا طرح لقاح Oxford-AstraZeneca بعد أن أظهرت بيانات التجارب الأولية أنه يوفر الحد الأدنى من الحماية ضد المرض المعدي لكورونا، وأعراضه الخفيفة إلى المتوسط ​​الناجمة عن نوع سلالة الفيروس المتحورة التي ظهرت في جنوب إفريقيا.