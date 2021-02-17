مسئولة روسية: سيتم رفع قيود "كوفيد-19" في البلاد بحلول نهاية مايو

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، اليوم الأربعاء، إنه سيتم رفع القيود الرئيسية بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، بحلول نهاية شهر مايو القادم، وسيتمكن منظمو مؤتمر نيفسكي الدولي البيئي من عقد الحدث حضوريًا.

وقالت ماتفينكو، في اجتماع اللجنة المنظمة للمؤتمر: "ندعو الجميع لعدم التسرع في إلغاء التقيد بالكمامة، في مجلس الاتحاد الروسي يتم الحفاظ على نظام التصاريح الخاصة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.. وأكدت في نفس الوقت، أن التقنيات الحديثة في تقدم مستمر.

ذكرت ماتفينكو ذلك، مخاطبةً رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، ونائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو.

وكانت روسيا، قد بدأت في الخامس من ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.