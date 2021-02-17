رابط مباشر منصة مدرستي 1442 madrasati.sa ومواعيد تسجيل الطلاب الجدد في السعودية

رابط مباشر منصة مدرستي 1442 يرغب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلاله لمتابعة كافة الدورس والحصص في الفصل الدراسي الثاني 1442 في السعودية، واتباع أنظمة التعليم عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية التى أطلقتها وزارة التعليم السعودية ولعل أبرزها منصة مدرستي ونظام نور والتى يكون عليها كافة الدروس التعليمية وإمكانية التواصل مع أولياء الأمور للاطمئنان على مستوى الطلاب.

رابط مباشر منصة مدرستي يمكن الدخول عليه من هذا المقال، حيث يوفر للطلاب إمكانية الدخول بعد تصفح موقع وزارة التربية والتعليم السعودي بشرط أن يكون له حساب مفعل على برنامج مايكروسوفت أوفيس 365 بما يساعد منصة مدرستي بالحصول على بيانات الطالب بشكل سريع وإدراجها على قواعد البيانات الخاصة به، فعند الضغط على رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي مجددًا لايحتاج إلى إضافة البيانات من جديد.

يتمكن الطلاب من الدخول على منصة مدرستى 1442 من خلال موقع وزارة التعليم السعودي لأول مرة والنقر على رابط مباشر منصة مدرستي 1442 ومن ثم إضافة كافية بيانات الطالب الراغب في التسجيل، ثم تسجيل بياناته المتواجدة على على مايكروسوفت، ومن بعدها تفعيل البريد الإلكتروني ومن بعدها تسجيل الدخول.

مواعيد تسجيل الطلاب الجدد 1442-1443

أكدت وزارة التعليم السعودية على أن مواعيد تسجيل الطلاب الجدد 1442-1443 تم تقسيمها بما يضمن التحاق جميع الطلاب على أن تشمل التالي:

المرحلة الأولى: لالتحاق الطلاب السعوديين في: 11-6-1442 في المدارس الحكومية نظام تفاضل لتحفيظ القرآن الكريم.

المرحلة الثانية: التسجيل مفتوح في كل مرة في المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية والدولية 11-6-1442 للطلاب السعوديين والمقيمين.

المستوى الثالث: تسجيل الطلاب السعوديين أو الطلاب السعوديين من الأمهات السعوديات في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن: 14-7-1442

المرحلة الرابعة: للبدأ 14-8-1442 مرحلة التسجيل للطلاب غير السعوديين.

المستوى الخامس: منصة، 5-9- 1442التسجيل مفتوح للطلاب غير السعوديين ويعمل ولي أمر الطالب في القطاع الحكومي.

المرحلة السادسة: تبدأ المرحلة 19-9-1442 تسجيل غير السعوديين، ولكن ولي أمر الطالب يعمل في القطاع الخاص وتعطى نسبة معينة للتسجيل.

المرحلة السابعة: التسجيل مفتوح للطلاب الذين يغادرون الحضانات العامة عبر نظام نور عبر الإنترنت من تاريخ بدء التسجيل 14-10-1442

المرحلة الثامنة: 7-1-1443 الأماكن التي يُسمح فيها للطلاب بمغادرة المدارس ورياض الأطفال الأجنبية والدولية والمدارس الخاصة ببرامج دولية.