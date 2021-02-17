انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في السعودية في شهر فبراير وسعر الجرام 27 ريال

انخفاض في أسعار الذهب في السعودية في شهر فبراير، يتابع العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية أسعار الذهب بشكل دائم، لأنه يترتب عليه أسعار الكثير من المعاملات الأخرى في السعودية، ووفقًا للاحصائيات الأخيرة التي تمت أمس الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير الحالي بأنه هناك تراجع ملحوظ في أسعار الذهب السعودي والذي يصاحبه انخفاض عالمي لمعدن الذهب وليس فقط في المملكة العربية السعودية.

أسعار جرام الذهب في السعودية

كما نوضح لكم الأسعار لجرام الذهب عيار 24 قيراط وعيار 21 قيراط وعيار 18 قيراط وعيار 14 قيراط في السعودية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في المملكة العربية السعودية

توضح الإحصائيات أن سعر جرام الذهب 24 قيراط أمس في السعودية بلغ 219.07 ريال سعودي وبالدولار الأمريكي 58.42 دولار، وذلك في مقابل سعر 219.91 ريال سعودي وبالدولار الأمريكي 58.64 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط في المملكة العربية السعودية

وكذلك توضح الإحصائيات أن سعر جرام الذهب 21 قيراط أمس في السعودية بلغ سعر 191.68 ريال سعودي وبالدولار الأمريكي 51.12 دولار وذلك بمقابل سعر 192.42 ريال سعودي وبالدولار الأمريكي 51.31 دولارًا، ويعتبر أكثر الأنواع تداولًا في السعودية.

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط في المملكة العربية السعودية

وتشير الإحصائيات أن سعر جرام الذهب 18 قيراط أمس وصل إلى 164.30 ريال سعودي وبالدولار الأمريكي 43.81 دولارًا، وذلك بمقابل سعر 164.93 ريال سعودي وبالدولار الأمريكي 43.98 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط في المملكة العربية السعودية

أما عن سعر جرام الذهب 14 قيراط بيوم أمس فإنه وصل إلى سعر 127.79 ريال سعودي وبالدولار الأمريكي 34.08 دولارًا، وذلك في مقابل سعر 128.28 ريال سعودي وبالدولار الأمريكي 34.21 دولارًا.

سعر أونصة الذهب في المملكة العربية السعودية

وصل سعر أوقية الذهب في السعودية إلى 6817.50 ريال سعودي ويقارب بالدولار الأمريكي 1818 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب في السعودية وصل إلى 1533.47 ريال سعودي بعيار 21 قيراط 8 جرام.