التسجيل في بعثة شركة أرامكو السعودية التعليمية لطلبة الثانوية العامة

التسجيل في بعثة شركة أرامكو السعودية التعليمية، تقدم شركة أرامكو شركة النفط السعودية بعثة تعليم خارجية لجميع الغير عاملين بالشركة لطلاب المرحلة الثانوية، حتى تجعلهم قادرين على العمل بالشركة بعد انتهاء تعليمهم وتؤهلهم لذلك، حيث يعتبر برنامج الابتعاث الخارجي من أرامكو من أفضل البرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية، وتسعى من خلال ذلك البرنامج في تنمية فئة من الأشخاص للاستفادة من خبراتهم في الشركة، إليكم طريقة التسجيل في بعثة أرامكو التعليمية.

شروط التقديم في بعثة أرامكو التعليمية

ووضعت شركة أرامكو بعض الشروط الهامة الواجب توافرها في المتقدم للبعثة وهي:

أن يكون من حديثي التخرج لمدرسة ثانوية وقسم علمي للعام الدراسي الحالي. يجب أن يكون من الطلاب المتفوقين والمنتظمين في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في الصف الثالث الثانوي. حصول الطالب على معدل تراكمي 90٪ فيما فوق في المواد العلمية المختلفة، وحصوله على معدل تراكمي 90٪ فيما فوق في الصفوف الأولى والثانية والفصل الدراسي الأول للصف الثالث الثانوي، وأن يحصل على 85 درجة أو أكثر الاختبار المخصص لقياس القدرات العامة. ولكن إذا كان معدل الطالب التراكمي في المواد العلمية من 85٪ حتى 89.99٪ ومعدله التراكمي في الصف الأول والثاني الثانوي والفصل الدراسي الأول من الصف الثالث الثانوي بين 85٪ حتى 89.99٪، هنا يجب أن يحصل على عدد درجات 90 درجة في اختبار المركز الوطني للقياس القدرات العامة. ألا يزيد عمر الطالب الذي يرغب في التقدم عن 22 عام. إحضاره لجواز سفر ساري أو بطاقة أحوال شخصية قبل الاختبار.

كيفية التقديم في برنامج البعثة التعليمية من أرامكو

بعد توافر الشروط السابقة للتسجيل، يتم اتباع طريقة التقديم في برنامج أرامكو التعليمي:

زيارة موقع شركة أرامكو للابتعاث.

تسجيل الدخول كما هو مطلوب من الفرد.

ومن ثم قراءة الشروط الموضوع والموافقة عليها.

وبعد ذلك يقوم الطالب بفتح صفحة الملف الشخصي بعد الانتهاء من التسجيل.

وعلى المتقدم في النهاية أن ينتظر تواصل الشركة معه على رقم الجوال الخاص به.

التقديم يبدأ من يوم 22 شهر مارس القادم حتى يوم 28 مارس.