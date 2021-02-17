لمستخدمي اتصالات السعودية طريقة لإلغاء جميع الخدمات التي تخصم الرصيد

طريقة إلغاء خدمات الخصم من الرصيد من اتصالات السعودية، شركة اتصالات السعودية التي تعتبر من كبرى شركات الاتصال في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم طرق إلغاء الخدمات التي تقوم بسحب الرصيد على الخط، حيث قدم بعض المستخدمين أسئلة عن طريقة فعالة للتخلص من جميع تلك الخدمات التي تقوم بسحب الرصيد فجأة على الرغم من عدم الاشتراك بها.

خاصية إلغاء خدمات سحب الرصيد من الجوال

تعتبر تلك الخدمة المخصصة لإلغاء جميع الخدمات والرسائل النصية التي تقوم بسحب رصيد الجوال بدون الاشتراك بها، هي من أفضل الخدمات التي وضعتها شركات الاتصالات في السعودية من شركة موبايلي وشركة زين وشركة جوال، حيث تم وضع آلية موحدة لإلغاء جميع الخدمات التي تسحب رصيد الهاتف المحمول، وذلك حتى تسهل على المستخدمين والذين يعانون من تلك المشكلة بعد شحن الرصيد ويفاجئون بانتهائه على الرغم من عدم استخدامه.

كيفية إلغاء خدمات خصم الرصيد

يمكن أن يتم إلغاء خدمات سحب الرصيد من الجوال بطريقتين إما من خلال الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالشركة التي يتعامل معها المستخدم، أو من خلال إرسال رسالة لإلغاء الاشتراك في خدمات سحب الرصيد كالتالي:

يتم إرسال حرف غ الرقم الذي يتم إرسال رسائل الاشتراك منه لسحب الرصيد، وذلك للخدمات التي تقدم باللغة العربية. أما للخدمات التي تقدم باللغة الإنجليزية فيتم إرسال رمز U إلى الرقم المرسل منه الرسائل للاشتراك في الخدمة وسحب الرصيد.

طريقة إلغاء الاشتراك في خدمة من مجموعة خدمات شاملة

أما في حالة رغبة المستخدم في إلغاء خدمة واحدة فقط ضمن مجموعة من الخدمات المشترك بها، فيقوم المستفيد بالقيام بالخطوات الآتية:

لكي يتم إلغاء الاشتراك بالخدمات التي تقدم باللغة العربية، يتم إرسال رسالة بها حرف غ ويتبعها مسافة ومن ثم كتابة رمز الخدمة الفرعي وترسل لرقم الخدمة. ولكي يتم إلغاء الاشتراك بالخدمات التي تقدم باللغة الإنجليزية، يتم إرسال رسالة بها حرف U ويتبعها مسافة ومن ثم يتم كتابة جملة Service Command وإرسال الرسالة لرقم الخدمة بعد ذلك.