نقل الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قال القصر فى بيان صدر عنه اليوم، إن دوق إدنبره (99 عاما) "نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع فى لندن مساء أمس الثلاثاء، وجاء دخوله المستشفى كإجراء احترازى بناء على نصيحة الطبيب الخاص بصاحب السمو الملكى بعد شعوره بتوعك"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يبقى الدوق فى المستشفى لبضعة أيام للمراقبة والراحة".

وتقاعد الأمير فيليب فى أغسطس 2017، بعد أن شارك فى أكثر من 22.000 مشاركة رسمية عامة منذ تولى زوجته العرش عام 1952، ويواصل مرافقة الملكة حسب رغبته فى بعض المناسبات العامة.

فى يونيو 2017، نُقل الأمير فيليب إلى المستشفى لمدة ليلتين لعلاج "عدوى مرتبطة بمرض سابق"، وكان قد أجرى عملية جراحية على مستوى الفخذ سنة 2018.

وفى يناير 2019، تعرض الأمير فيليب لحادث سيارة مذهل عندما اصطدمت سيارته من طراز "لاند روفر" بسيارة أخرى ولكنه لم يصب بأذى، وتخلى بعد ذلك عن رخصة قيادته.

فى نهاية ديسمبر من نفس العام، تم إدخاله إلى المستشفى لمدة أربع ليالٍ فى مستشفى إدوارد السابع "لتلقى العلاج تحت المراقبة بسبب مشاكل صحية موجودة مسبقا".

فى أوائل شهر يناير 2020، تلقت الملكة البريطانية البالغة من العمر 94 عاما وزوجها اللقاح المضاد للفيروس التاجى "كورونا"، فى قلعة وندسور، غرب لندن، حيث يقضيان فترة الحجر الصحى.