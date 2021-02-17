بايدن: سئمت الحديث عن ترامب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، عندما سئل عن تبرئة ترامب فى المحاكمة الأخيرة التى أجراها مجلس الشيوخ بغية عزله، قال بايدن: "لمدة أربع سنوات، كل ما ورد فى الأخبار هو ترامب .. فى السنوات الأربع المقبلة، أريد التأكد من أن كل الأخبار ستخص الشعب الأمريكى.. لقد سئمت الحديث عن ترامب".

تجدر الإشارة إلى أن بايدن كان قد تجنب الإشارة إلى ترامب بالاسم سابقا، واصفا إياه بـ"الرجل السابق".