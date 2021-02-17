جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، عندما سئل عن تبرئة ترامب فى المحاكمة الأخيرة التى أجراها مجلس الشيوخ بغية عزله، قال بايدن: "لمدة أربع سنوات، كل ما ورد فى الأخبار هو ترامب .. فى السنوات الأربع المقبلة، أريد التأكد من أن كل الأخبار ستخص الشعب الأمريكى.. لقد سئمت الحديث عن ترامب".
تجدر الإشارة إلى أن بايدن كان قد تجنب الإشارة إلى ترامب بالاسم سابقا، واصفا إياه بـ"الرجل السابق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: سئمت الحديث عن ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.