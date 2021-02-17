سوريا تعلن عن صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلى بوساطة روسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب نادى الأسير الفلسطيني، فأن إدارة سجون الإسرائيلية أبلغت أسيرا سوريا يبقع فيها منذ سنوات أنه سيتم إخلاء سبيله، بموجب صفقة تمت بين دمشق وتل أبيب بوساطة روسية.

وأوضح النادى المعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب فى إسرائيل، بأن الأسير المعنى هو ذياب قهموز، من قرية الغجر فى الجولان السورى المحتل.

وكانت إسرائيل اعتقلت قهموز منذ عام 2016، وحكم عليه بالسجن 14 عاما.

وأوضح نادى الأسير أنه تجرى حاليا مفاوضات بشان نقل الأسير إما إلى سوريا وإما إلى قريته الغجر فى الجولان المحتل، حيث يصر الأسير أن يتم الإفراج عنه إلى قريته.