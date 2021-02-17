جدة - نرمين السيد - وبحسب نادى الأسير الفلسطيني، فأن إدارة سجون الإسرائيلية أبلغت أسيرا سوريا يبقع فيها منذ سنوات أنه سيتم إخلاء سبيله، بموجب صفقة تمت بين دمشق وتل أبيب بوساطة روسية.
وأوضح النادى المعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب فى إسرائيل، بأن الأسير المعنى هو ذياب قهموز، من قرية الغجر فى الجولان السورى المحتل.
وكانت إسرائيل اعتقلت قهموز منذ عام 2016، وحكم عليه بالسجن 14 عاما.
وأوضح نادى الأسير أنه تجرى حاليا مفاوضات بشان نقل الأسير إما إلى سوريا وإما إلى قريته الغجر فى الجولان المحتل، حيث يصر الأسير أن يتم الإفراج عنه إلى قريته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا تعلن عن صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلى بوساطة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.