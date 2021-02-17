اليابان تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا .. والأولمبياد فى يوليو

جدة - نرمين السيد - أطلقت اليابان، اليوم الأربعاء، حملة التلقيح ضد كوفيد-19، حيث كان أفراد الطواقم الطبية أوائل الذين تلقوا اللقاح إثر الموافقة التى صدرت الأحد على استخدام لقاح فايزر/ بايونتيك.





وقال الوزير المكلف تارو كونو، بحسب "يورو نيوز"، إن التلقيح لن يوسع ليشمل الأشخاص المسنين قبل أبريل على أقرب تقدير ولم يتم تحديد أى موعد لبقية شرائح الشعب. وعلى جانب آخر، وفيما تكرر السلطات اليابانية القول إن الألعاب الأولمبية التى كان يفترض أن تنظم الصيف الماضى، ستتم فى يوليو بغض النظر عن وضع الوباء فى أماكن أخرى فى العالم.

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