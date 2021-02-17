بسبب حريق فى منجم ذهب.. مصرع 6 أشخاص شرقى الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، اندلع الحريق حوالى الساعة 6 صباحا أثناء قيام العمال بأعمال صيانة المعدات فى منجم "تساوجياوا" للذهب الواقع بمدينة تشاويوان، حسبما ذكرت مصادر بحكومة بلدية تشاويوان. واحتجز عشرة عمال على الفور تحت مدخل المنجم بسبب الحريق، وأنقذ أربعة آخرون ونقلوا إلى مستشفى لتلقى العلاج الطبي.



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