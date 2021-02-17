بيان هام من الداخلية البحرينية بشأن كورونا في السجون

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، انتهاء إدارة السجون "الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل"، بالتعاون مع إدارة الشئون الصحية، من عملية تطعيم النزلاء الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الداخلية، بحسب وسائل إعلام بحرينية، أن حملة تطعيم السجناء "تتم وفق جدول زمني محدد".

وكانت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، أعلنت إصدار جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد كورونا، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وبدأت السلطات الصحية بمملكة البحرين، اليوم الأربعاء، باستخدام لقاح سبوتنيك V الروسي للتطعيم ضد الإصابة بفيروس كورونا.