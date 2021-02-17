ثلوج وأمطار .. الحكومة الأردنية: الخميس إجازة بسبب الطقس السيئ

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، منح عطلة غدا الخميس، للدوائر الحكومية والوزارات والهيئات العامة، بسبب سوء الأحوال الجوية.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة بلاغًا يقضي بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ليوم غدٍ الخميس، بسبب الأحوال الجوية السائدة،.
واستثنى البلاغ المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأردن تقلبات جوية، تسببت في سقوط الأمطار والثلوج على البلاد.
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