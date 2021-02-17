أمريكا تعلن إرسال مبلغ ضخم لـ منظمة الصحة العالمية

ألقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كلمة، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء؛ بشأن وقف الأعمال العدائية وسط جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستدفع أكثر من 200 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية هذ الشهر وقبل حلول مارس؛ وذلك للوفاء بالتزاماتها الدولية.
وسبق أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتأخر في التصدي لفيروس كورونا.
وأثار القرار، تنديدا واسعا، قبل أن يَعِد الرئيس الامريكي جو بايدن، خلال حملته الانتخابية، بأنه سيلغي هذا القرار في حال انتخابه في نوفمبر.
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