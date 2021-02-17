عمره 99 عاما.. نقل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إلى المستشفى

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، نقل الأمير فيليب دوق إدنبرة، وزوج الملكة إليزابيث الثانية، إلى المستشفى، بعد شعوره بالإعياء.
وقال القصر إن حالة الأمير فيليب المعنوية جيدة، بعد نقله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في العاصمة البريطانية لندن، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن الأمير فيليب البالغ من العمر 99 عامًا ليس مصابًا بفيروس كورونا ولم يتم نقله إلى المستشفى بسبب ذلك، مشيرة إلى أن دوق إدنبره سيبقى في المستشفى لعدة أيام حتى يتعافى ويجري عدة فحوصات.
ونوهت الصحيفة بأن الملكة إليزابيث لا تزال في قصر ويندسور، حيث كانت هناك مع زوجها منذ عيد الكريسماس.
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