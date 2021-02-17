ذا روك يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن نجم هوليود، دواين جونسون، اليوم الأربعاء، عن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال أراد الشعب الأمريكي ذلك.
وقال نجم المصارعة الامريكية "ذا روك"، في تصريحات نقلتها صحيفة " يو إس ايه توداي": "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الناس".
وأضاف: "حقًا أعني ذلك، وأنا لست متهورًا بأي شكل من الأشكال بإجابتي".
وتابع: "هذا يعود إلى الناس ... لذلك كنت أنتظر، وأستمع. سأضع إصبعي على مطالب الناس، وأذني على الأرض".
وكان ذا روك تحدث عن الأمر من قبل، وتحديدا عام 2017، عندما صرح بأن ترشحه للرئاسة الأمريكية أمر محتمل.
وفي عام 2018، أخبر فانيتي فير أنه فكر في الدخول بسباق الانتخابات في عام 2020 لكنه قرر عدم القيام بذلك.
يذكر أن ذا روك من بين الممثلين الأعلى أجرًا في هوليوود، وواحد من أنجح المصارعين المحترفين على الإطلاق.
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