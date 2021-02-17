ثلوج وانقطاع كهرباء وتوقف الحياة.. العالم يرتدي الحِلة البيضاء.. صور

تشهد العديد من مدن العالم تقلبات في الطقس، حيث تساقطت الثلوج والصقيع على العالم، وسط توقف تام للحياة.

ونشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية مجموعة صور من الطقس السيئ الذي يضرب العالم، من الولايات المتحدة إلى اليونان وأوروبا حتى المنطقة العربية.

وفي غضون الأسابيع القليلة الماضية، غطت الثلوج العاصمة الروسية موسكو، ومدينة شيكاغو الأمريكية، والعاصمة الأسبانية مدريد وغيرها من المدن، وفي بعض الحالات أبلغت عن تراكم عدة أقدام من الثلوج.

كما تصاعدت العواصف في الولايات المتحدة بشكل خاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تعطلت الكهرباء في ولاية تكساس، وسقط عدد من الضحايا جراء حالة الطقس السيئة.

وفي مدينة كانساس الأمريكية، تعرض لدرجات حرارة منخفضة قياسية مع برودة رياح تصل إلى 32 درجة. فيما دعا المسؤولون أولئك الذين يتحدون البرد إلى التأكد من تجميعهم.

وخلقت الثلوج مشاهد درامية في جميع أنحاء العالم، مع المواقع التاريخية التي نادرا ما ترى الثلج يتساقط عليها، وعادة ما تتباطأ الطرق السريعة المزدحمة حتى تتوقف.