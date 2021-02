ارتفاع حصيلة ضحايا موجة البرد في الولايات المتحدة

وأدى تساقط الثلوج الغزيرة وتدني درجات الحرارة لمستويات قياسية في بعض المناطق، إلى إبقاء تحذيرات العواصف الشتوية سارية المفعول من ولاية واشنطن إلى البحيرات العظمى في شمال نيو إنغلاند، وقسم كبير من الجنوب يشمل تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا وأركنسا.

ومن بين المتوفين نتيجة الظروف الجوية القاسية، 3 أشخاص عثر على جثثهم بعد أن ضرب إعصار بلدة ساحلية في نورث كارولينا، وأربعة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حريق منزلهم في منطقة هيوستن أثناء استخدام موقد التدفئة، وتوفي آخرون في حوادث سيارات ناجمة عن ظروف خطيرة على الطرقات، أو تسمم بأول أكسيد الكربون.

وقال مركز التنبؤ بالطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن العاصفة الشتوية الرئيسية المسؤولة عن إنتاج تراكمات كبيرة من الثلوج والجليد في أجزاء من وسط وشرق الولايات المتحدة في اليومين الماضيين، تمتد إلى شرقي كندا.

وتوقعت خدمة الطقس الوطنية تساقط المزيد من الثلوج والأمطار المتجمدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على الولايات الجنوبية والساحل الشرقي، بما يشمل العاصمة واشنطن ومحيطها.

These graphics depict the next 3 day snowfall and ice accumulation potential. Several inches of snow has already fallen in the TX panhandle, and 1-2 inches more is possible. Swaths of a half inch of ice will be possible in the red areas from TX to MS & the Mid-Atl. pic.twitter.com/uvxvFI1yFR