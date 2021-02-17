أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، تعطيل الدوائر والمؤسسات العامة غدا الخميس، بسبب الأحوال الجوية مع تساقط الثلوج. على بعض المناطق وتعرض أخرى لهطول أمطار غزيرة.
وكانت الثلوج قد بدأت بالتراكم في بعض المناطق مع تأثر الأردن بالمنخفض الجوي القطبي الذي دخل أجواء المملكة مساء الثلاثاء.
وأدت التراكمات الثلجية الأربعاء إلى إغلاق بعض الطرق في محافظة عجلون شمال العاصمة عمان، كما هبت رياح شديدة في مختلف المناطق وهطول الأمطار بغزارة أيضا.
وحذرت مديرية الأمن العام من الخروج من المنازل أو استخدام المركبات، إلا للضرورة القصوى في ظل الظروف الجوية السائدة.
كما طالبت المواطنيين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
وأعلنت الجهات المختصة حالة الاستنفار القصوى للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة.
وذكرت مديرية الأمن العام أن كافة الطرق في المملكة لغاية ( الساعة الرابعة والنصف مساءا ) بتوقيت الأردن سالكة بحذر باستثناء بعض الطرق في محافظة عجلون.
وبدأت اليات وفرق الدفاع المدني والأمن العام باعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج لا سيما في محافظة عجلون الجبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثلوج تعطل الدوام الرسمي في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.