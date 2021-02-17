غوتيريش: مجموعة العشرين مخولة بتشكيل فريق عمل طارئ لوضع خطة تلقيح ضد كورونا

وقال بحسب "وكالة الأنباء السعودية" : إن العالم بحاجة ماسة إلى خطة تلقيح عالمية تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة.
وأضاف: أظن أن مجموعة العشرين (أقوى عشرين اقتصاداً فى العالم) مخولة بتشكيل فريق عمل طارئ مكلف لتحضير خطة تلقيح عالمية كهذه وتنسيق تطبيقها وتمويلها.
وأوضح أنه يجب أن يضم فريق العمل كل الدول التى تتوفر فيها إمكانات تطوير لقاحات أو إنتاجها فى حال توفرت التراخيص، فضلا عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مختصة أخرى والمؤسسات المالية العالمية.
ولفت غوتيريش النظر إلى أن قمة مجموعة السبع برئاسة بريطانيا -المقررة السبت- يمكنها أن تعطى الدفعة الضرورية لجمع الموارد المالية الضرورية.
وأضاف: "لو تركنا الفيروس ينتشر بسرعة فى دول الجنوب سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى وأكثر فتكا قد تهدد فاعلية اللقاحات، محذراً من أن ذلك قد يطيل أمد الجائحة بشكل كبير مما يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال.
وأكد أنه يجب أن نتحقق من أن الجميع أين ما وُجدِوا سيحصلون على اللقاح فى أسرع وقت ممكن، منددا بأن التقدم على صعيد التلقيح يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة، فقد أُعطيت عشر دول فقط 75 % من كل لقاحات كوفيد-19، وفى المقابل لم تحصل أكثر من 130 دولة على أى جرعة.
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