بلينكن: واشنطن ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالى بعد العودة عن قرار الرئيس السابق بالانسحاب من المنظمة.





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