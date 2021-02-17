عقب تعيينه.. أول تعليق من السفير الإماراتي الجديد لدى إسرائيل

أعرب السفير الإماراتي الجديد لدى إسرائيل، محمد الخاجه، اليوم الأربعاء، عن تطلعه للعمل مع الجانب الإسرائيلي، كأول سفير للإمارات لدى إسرائيل.

وكتب السفير الإماراتي على تويتر: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وأضاف: "اتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".

فيما أطلقت السفارة الإماراتية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، حسابا لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة "هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر".

وأضافت "نتطلع إلى تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة".

واختتمت التغريدة بـ : "سلام/ شالوم".

كما نشرت السفارة هذه التغريدة بثلاث لغات العربية، والإنجليزية، والعبرية.