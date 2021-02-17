نداء عاجل من الصحة البحرينية بشأن فيروس كورونا المتحور

وجهت الدكتورة جميلة السلمان عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين نداء عاجلا بضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة عند مخالطة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم.
وبحسب الصفحة الرسمية للصحة البحرينية على تويتر أكدت السلمان أن فيروس كورونا المتحور يعد أسرع انتشارًا من السلالة التي بدأ انتشارها نهاية 2019.
وأوضحت السلمان أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المتحور نظرا لأن الأعراض لا تظهر مباشرة، مشددة على مواصلة الالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حماية للجميع.
وأضافت: طرق وإجراءات الوقاية من الفيروس المتحور هي نفسها التي نحث على الالتزام بها منذ بداية جهود التصدي لفيروس كورونا وهي استمرار غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها جيدًا، ولبس الكمامات، والتقيد بمعايير التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الإقبال على أخذ التطعيم.
ودعت المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي المباشر.
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