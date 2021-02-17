السفارة الإماراتية في إسرائيل تدشن حسابا لها على تويتر

أطلقت السفارة الإماراتية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، حسابا لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة "هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر".

وأضافت "نتطلع إلى تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة".

واختتمت التغريدة بـ : "سلام/ شالوم".

كما نشرت السفارة هذه التغريدة بثلاث لغات العربية، والإنجليزية، والعبرية.