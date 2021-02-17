وزير سعودي بارز يصل السودان لهذا السبب

وصل وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له، إلى الخرطوم، حيث التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.
وحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فقد جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة.
وتم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، بعث رئيس المجلس الانتقالي مع "قطان"، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
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