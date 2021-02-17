التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية للاستفادة من خدمات المنصة الجديدة

التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق منصة مدرستي في الفترة الأخيرة من انتشار تلك الجائحة، وتعتبر المنصة وسيلة للحد من انتشار الجائحة وتضمن استكمال التعليم عن بعد، فإن الوزارة تدعو جميع الطلاب في جميع المراحل بسرعة الدخول للتسجيل بالمنصة التعليمية مدرستي الإلكترونية، فهي تقدم العديد من الخدمات التعليمية الإلكترونية لاستمرار العملية التعليمية عن بعد بالمملكة.

التسجيل بمنصة مدرستي التعليمية

فإن وزارة التعليم تقدم طريقة التسجيل في المنصة عبر صفحتها الرسمية الإلكترونية، حيث وجدنا العديد من الطلاب الراغبون بمعرفة خطوات التسجيل بالمنصة، فيجب علي جميع الطلاب سرعة التسجيل في المنصة لحضور الدروس التعليمية، فالهدف الأساسي من إطلاق هذه المنصة هو الحفاظ علي صحة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فخطوات التسجيل كالتالي:

الدخول علي موقع منصة مدرستي الإلكتروني.

اختار الدخول بمايكروسوفت وإدخال الحساب الخاص بالطالب في مايكروسوفت.

إدخال كل البيانات المطلوبة وكتابة رمز التحقيق.

يضغط الطالب علي أيقونة دخول.

خدمات منصة مدرستي الجديدة

قامت وزارة التعليم بإضافة بعض الخدمات الجديدة علي منصة مدرستي الإلكترونية، وتلك الخدمات تسهم في العملية التعليمية وتحسن من إجراءها، وتلك الخدمات الجديدة المقدمة لسهولة العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني كالتالي:

خدمة بنك الإثراءات وهي خاصة برفع المعلومات الإثرائية.

تتيح خدمة تحكيم المحتوي وتتم من خلال المشرف التربوي.

توفير خدمة إدراج الأهداف التعليمية للمواد التعليمية بالمنصة.

تقدم خدمة تطبيق المصحف مدرستي الإلكتروني.

تحسين الجدول الدراسي طبقا للخطة التعليمية للفصل الثاني.

إتاحة خدمة الإعلانات سواء للنشر علي مستوي الفصل أو المدرسة.

فيديو يوضح التسجيل عن طريق توكلنا

فإن وزارة التعليم ذكرت أن التسجيل متاح لجميع أولياء الأمر والمعلمين والطلاب بكل المراحل بالمملكة، ذكرت أيضا أنها توفر طرق أخري للاستفادة من التعليم عن بعد، فهناك قنوات عين أو بوابة عين التعليمية التي تقدم المناهج التعليمية من خلالها، وأوضحت وزارة التعليم السعودية عن تقديمها لفيديو يسهل علي الجميع خطوات التسجيل عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني.

حل الواجب عبر منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم لكافة الطلاب طريقة حل الواجب من خلال المنصة التعليمية، فذكرت الوزارة خطوات الدخول لحل الواجب، فإن الواجب يعتبر طريقة لتقييم الدروس التعليمية بشكل يومي في كافة مراحل التعليم الإلكتروني، كما أيضا يساعد الواجب المعلم في معرفة مدي استيعاب الطلاب للمادة العلمية المقدمة إلكترونيا، فخطوات حل الواجب كالتالي:

لابد من الدخول علي المنصة.

يقوم باختيار خدمة مقرراتي.

يضغط الطالب لاختيار المقرر المراد حل الواجب الخاص به.

الضغط علي أيقونة الواجبات لمعرفة الواجب المطلوب، ويختار اختيار حل الواجب.

يضغط الطالب علي إظهار النتيجة.

أكدت الوزارة أن الوجبات يتم مراجعتها عن طريق المعلم ويعطي للطلاب ملاحظات يجب عليهم، ولذلك لابد من قيام الطلاب بالاهتمام بتلك الملاحظات المقدمة من المعلم.