منصة مدرستي 1442: رابط تسجيل دخول madrasati.sa لحل الواجبات والتعلم عن بعد

رابط منصة مدرستي 1442 madrasati.sa أحد أحدث وأهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث قررت الوزارة إنشاء منصة مدرستي للتعلم عن بعد من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وجميع أفراد المنظومة التعليمية، حيث يمكن لمنصة مدرستي التعليمية تنفيذ كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بشكل إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدرسة، وقد قامت وزارة التعليم بإدخال العديد من الخدمات على منصة مدرستي، وكذلك إضافة تطبيق توكلنا من اجل الدخول للمنصة عبر الهاتف الجوال، وذلك للتسهيل على جميع أبناؤنا الطلبة والطالبات من الاستفادة من خدمات المنصة في أي وقت يرغبونه.

منصة مدرستي 1442

أصبح موقع منصة مدرستي واحد من اهم المواقع إقبالاً داخل المملكة العربية السعودية حيث حققت المنصة معدل زياره كبير من مختلف الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة، حيث بلغ عدد الطلاب الذين دخلوا المنصة حتى نهاية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني نحو 99 مليون طالب، وذلك للحصول على الخدمات المقدمة عبر المنصة، وخاصة أنه يمكن إتمام جميع الخدمات التعليمية المختلفة بكل سهولة، وذلك بعد تسجيل دخول منصة مدرستي عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعدها يقوم الطالب بالاختيار من بين الخدمات المختلفة التي يحتاجها عبر المنصة.

تحسينات الجدول الدراسي وفق الخطة الدراسية الجديدة

تطبيق مصحف مدرستي للطلاب وأولياء الأمور

خدمة إدراج الأهداف التعليمية

خدمة بنك الإثرائيات لرفع المواد الإثرائية عبر المنصة

خدمة الإعلانات ونشرها على مستوي المدرسة والفصل

خدمة تحكيم المحتوي من خلال المشرف التربوي

أهم الخدمات الجديدة عبر منصة مدرستيخطوات التسجيل في منصة مدرستي

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

يتم الدخول إلي منصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك أو من خلال تطبيق توكلنا، وذلك بعد التسجيل عبر المنصة عن طريق تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، وبعدها يتم تسجيل دخول منصة مدرستي عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور فقط، وبعدها يقوم الطالب باختيار الخدمة المراد الحصول عليها مقل الحصول على شرح للمواد الدراسية وتسجيل الحضور، وإضافة نشاط جديد أو أداء الاختبارات، وحل الواجبات المدرسية.