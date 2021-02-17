العراق يعلن القبض على إرهابي عبر الحدود

بغداد ـ د ب أ: أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية إلقاء القبض على إرهابي عبر الحدود العراقية السورية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية أنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، ألقت قوة من الفرقة 15 القبض على إرهابي من عناصر داعش خلال عبوره الحدود العراقية السورية في منطقة ربيعة”.

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