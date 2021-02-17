روحاني: الاتفاق النووي غير قابل للتغيير ونريد مواصلة التعاون مع (الطاقة الذرية)

طهران ـ عواصم ـ وكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن بلاده تريد مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف :”إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وسنواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الإطار”.

وكانت إيران أبلغت الوكالة أمس الأول بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم.

وكانت إدارة ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وكان بايدن أقر مؤخرا بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات أولا عن إيران لتشجيع طهران على العودة للاتفاق.

الى ذلك، أعلن سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي سيزور طهران السبت القادم، وفقا لما نقلته وكالة “تسنيم”.

تجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي. وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.

وقال متحدث في فيينا إن جروسي “عرض السفر إلى إيران من أجل إيجاد حل مشترك مقبول للوكالة لمواصلة أعمال التحقق الأساسية”.