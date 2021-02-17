السعودية تجدد التأكيد على اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها

التحالف يدمر طائرة مسيرة (مفخخة) الرياض ـ وكالات: أكدت المملكة العربية السعودية مجددا أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعية إلى “تكثيف المشاورات لصون الأمن والسلم في الممرات البحرية الدولية”. وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي مساء الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن “المجلس تطرق إلى جملة من الموضوعات حول مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم ، مشددا على فحوى الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن “والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام في اليمن ووقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها”. في غضون ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن “قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار “مفخخة” في الأجواء اليمنية أطلقت تجاه السعودية.

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