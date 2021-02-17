الصحة العالمية: لا توجد مناعة جماعية كافية حتى الآن

■ منحنى الإصابات أقل مما كان عليه بالسعودية

■ جواز سفر رقمي لمتلقي التطعيم بالبحرين

■ إصابة أطفال بالسلالة الجديدة فـي العراق

■ إلغاء الحظر الجزئي بمحافظات الشمال السوري

■ الحكومة الأردنية تقرر العمل بالحد الأدنى من الموظفين

■ وصول أول شحنة من لقاح «سبوتنيك5» إلى قطاع غزة

■ مودرنا تعلن توريد 4ر45 مليون جرعة لأميركا

■ تركيا قد تبحث تخفيف القيود حسب كل منطقة

■ السويد تستعد لإجراءات إغلاق أكثر صرامة

■ اليابان تطلق حملة للتطعيم بلقاح «فايزرـ بيونتيك»

■ جنوب إفريقيا تبدأ التطعيم بلقاح «جونسون آند جونسون»

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية من أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ممكنة إذا لم يكن الناس حذرين بما فيه الكفاية، محذرة من أنه “لا توجد مناعة جماعية كافية من حتى الآن”. وقد أعلنت ممثلة المنظمة في روسيا ميليتا فوينوفيتش إن “الموجة الثانية تظهر الآن انخفاضاً في جميع أنحاء العالم”، ولكنها حذرت من أنه “لا توجد مناعة جماعية كافية حتى الآن”. وعن احتمال حدوث موجة ثالثة، أفادت بأنه “لا يوجد ما يمنع. إذا لم نكن حذرين، نعم، الموجة الثالثة ممكنة. وهذا يعتمد على سلوك الناس”. وقال ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا هناك موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في الشهور القادمة من عام 2021. وحذر من أنه إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة “قاتلة”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 110 ملايين و 120ألف و130حالة.

خليجيا، قالت وزارة الصحة السعودية إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا أصبح أقل مما كان عليه. لكنها أكدت وجوب التقيد بالإجراءات الاحترازية. في البحرين قال المكتب الإعلامي إن المملكة بدأت إصدار جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم الواقي من كوفيد19، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الدول التي تتخذ هذه الخطوة. الى ذلك، سجل العراق ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بكوفيد19 بزيادة 3332 إصابة جديدة، من بينها إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس. وقال وزير الصحة حسن التميمي إن السلالة الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا جرى رصدها في العراق لدى مصابين، بما فيهم أطفال. لكنه لم يفصح عن عدد المصابين بها. في سوريا أعلنت السلطات الغاء الحظر الجزئي بمحافظات الحسكة والرقة وريف دير الزور بشكلٍ كامل. من جهته قرر رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة العمل داخل المصالح الحكومية بالحد الأدنى من الموظفين، تجنبا لحالات التكدس المسببة لانتقال العدوى. وقد وجه الخصاونة تعميما إداريا يقضي باتخاذ الإجراءات الصارمة لتلافي اكتظاظ الموظفين في مواقع العمل. في سياق متصل قال مسؤولون فلسطينيون إن أول شحنة من لقاح “سبوتنيك5” الروسي وصلت إلى قطاع غزة بعد أن وافقت إسرائيل على نقلها عبر أحد معابرها الحدودية. وتشمل الشحنة ألفي جرعة سوف يتم إعطاؤها لمرضى زراعة الأعضاء ولمرضى الفشل الكلوي. من جهتها أعلنت الحكومة المغربية مد العمل بالتدابير الاحترازية الخاصة بوباء كورونا لمدة أسبوعين إضافيين.

دوليا، أعلنت شركة الأدوية الأميركية مودرنا توريد 4ر45 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الحكومة الأميركية حتى الآن. وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأميركا، فإنه تم إعطاء 5ر25 مليون جرعة من لقاح موديرنا في الولايات المتحدة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 55 ألفا و271 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد. في بريطانيا ساعد التطعيم ضد فيروس كورونا في خفض معدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات والإصابة بالفيروس وفقاً لصحيفة “التايمز” البريطانية، التي أكدت أنه بمقارنة حالات كبار السن الذين تلقوا اللقاح بأولئك الذين لم يتلقوا اللقاح، تظهر البيانات الأولية أن خطة التحصين تقلل من معدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات بكورونا. في فرنسا انخفضت الوفيات جراء الفيروس، لتسجل أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري. من جهته قال وزير الصحة الكرواتي إن بلاده تسعى لأن تصبح ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد المجر ، تستخدم لقاح “سبوتنيك 5” روسي الصنع في مكافحتها لفيروس كورونا. في السياق قال وزير الصحة الباراجوياني خوليو مازوليني في تغريدة عبر موقع تويتر إن بلاده ستتسلم أول شحنة من لقاح “سبوتنيك 5” اليوم الخميس. في السياق قال مسؤولان لرويترز إن الحكومة التركية تبحث خطة لتخفيف بعض حالات حظر التجول والقيود المفروضة على المطاعم والمدارس في المناطق التي تكون فيها الإصابات أخف. الى ذلك، وافق مجلس الوزراء الألماني على تمديد القيود الحدودية التي تمنع الغالبية العظمى من الأفراد القادمين من مناطق عالية الخطورة بسبب سلالات فيروس كورونا من دخول إلى ألمانيا حتى 3 مارس المقبل. من جهتها حددت حكومة السويد إجراءات جديدة أكثر صرامة، بعد مخاوف من حدوث موجة ثالثة من العدوى.

آسيويا، أطلقت اليابان امس حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث سيكون نحو 40 ألف شخص من العاملين في المجال الصحي في طليعة متلقيي اللقاح. في السياق وصلت الدفعة الأولى من لقاح “مودرنا” المضاد لفيروس كورونا، إلى سنغافورة طبقا لما ذكرته صحيفة “ذا ستريتس تايمز” السنغافورية. على صعيد متصل بدأ جنوب إفريقيا في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد فيروس كورونا بلقاح شركة “جونسون آند جونسون”، بعد وصول الشحنة الأولى من الجرعات.