المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب روسيا بالإفراج الفورى عن نافالنى

وذكر النص أن المحكمة طلبت من روسيا "الافراج عن نافالنى، وهذا الاجراء بمفعول فورى"، وفى اتصال أجرته وكالة فرانس برس مع المحكمة ومقرها ستراسبورج أكدت الأخيرة ذلك.
وأعلنت روسيا الأربعاء، أن ليس هناك أى أساس قانونى للإفراج عن نافالنى، رافضة بذلك طلبا من المحكمة الأوروبية.
واعتبر وزير العدل كونستانتين تشويتشنكو طلب المحكمة "غير منطقى وغير قانونى"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس مضيفا أن "ليس هناك أى مسوغ قانونى للإفراج عن هذا الشخص".
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