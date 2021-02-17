رئيسة المفوضية الأوروبية: موجة الوباء الأولى أظهرت أن غلق الحدود غير مجد

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى عقدته فى بروكسل، اليوم الأربعاء، قالت فون دير لاين "بحسب روسيا اليوم" : "لعلكم تتذكرون قيودا كثيرة تم فرضها على الحدود الربيع الماضى، فى بداية الوباء، لقد استخلصنا درسا حينذاك مفاده أن الحدود المغلقة لم تمنع الفيروس من الانتشار، غير أنها أحدثت مشاكل كثيرة، لقد علمنا الفيروس أن غلق الحدود لا يوقفه لكننا نشاهد تجاوزات كثيرة".
واعتبرت المسؤولة أن على الاتحاد الأوروبى إيجاد توازن بين حماية الصحة العامة وصون حرية التنقلات.
وأغلق الاتحاد الأوروبى حدوده الخارجية أواسط شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد على مدار نحو ثلاثة أشهر (حتى منتصف يونيو).
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