شاهد.. هدم فندق ترامب في نيوجيرسي بـ 3 آلاف قطعة ديناميت

لم يكن أكبر تفجير في مدينة أتلانتيك سيتي الأمريكية أو الأفضل على الإطلاق، لكنه مثل نهاية إرث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في المدينة الواقعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث تم هدم فندق وكازينو ترامب هناك، المؤلف من 39 طابقًا، باستخدام 3 آلاف قطعة من الديناميت.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه تم عقد مزاد، قبل بدء عملية الهدم؛ من أجل الضغط على زر التفجير، لكن صاحب المبنى وحليف ترامب، كارل أيكن، رفض ذلك.
ودفع الأمريكيون، 10 دولارات على المقاعد الأمامية للمتفرجين؛ لمشاهدة انهيار إمبراطورية ترامب الرمزية في مدينة أتلانتيك، والذي تم استخدامه مؤخرًا لتوزيع المواد الغذائية خلال وباء كورونا.
وجاء انهيار الفندق، بعد أقل من شهر من مغادرة ترامب منصبه، ومواجهته ثاني محاكمة له بمجلس الشيوخ وتبرئته من التهم الموجهة إليه.
كان فندق ترامب بلازا في مدينة أتلانتيك سيتي هو الأول من بين ثلاثة كازينوهات امتلكها ترامب قبل أن تنهار أعمال المقامرة الخاصة به في المدينة ويفلس نهائيًا.
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