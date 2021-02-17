تقرير: السعودية والإمارات موطن الأثرياء بثروات تصل لـ 1.4 تريليون دولار

ذكر تقرير لموقع "نيو وورلد ويلث" المتخصص في الدراسات المتعلقة بالثروات أن دولة الإمارات والسعودية، تعتبران أكثر الدول الجاذبة لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف التقرير، عن أن عدد الثروات الخاصة التي يمتلكها الأثرياء المقيمون في الإمارات ازداد بمقدار 45 مليار دولار، في النصف الثاني من العام الماضي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأظهر التقرير، أن ثروة الأثرياء في الإمارات ارتفعت من 825 دولارا في يونيو 2020 إلى 870 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي.

وأفاد التقرير الذي اطلع عليه موقع "دوت الخليج"، بأن الإمارات تستقبل على أراضيها 87 ألف مليونير، و13 مليارديرا حول العالم، وهم أشخاص يسيطرون على 870 مليار دولار في البلاد.

واعتبر التقرير أن الإمارات هي أغنى دولة في منطقة الشرق الأوسط، ومن حيث المدن، فقد تصدرت دبي القائمة لتصبح أغنى مدينة في المنطقة.

وقال رئيس قسم الأبحاث بموقع "نيو وورلد ويلث" إن عدد من الأثرياء انتقلوا إلى الإمارات، بسبب مكانتها باعتبارها الملاذ الآمن الأعلى في المنطقة، واقتصادها الضخم، ونظم الرعاية الصحية التي تتمتع بها البلاد، وكذلك معدلات الضرائب المنخفضة، مشيرًا إلى أن الإمارات تعتبر مركزًا للأعمال التجارية الضخمة، ومركزًا فاخرًا للتسوق والتجارة.

وأوضح التقرير أن نصيب الفرد من الدخل داخل الإمارات بلغ 89000 دولار، وتليها إسرائيل بـ 86500 دولار، ثم قطر بـ 71300، والسعودية بـ 15800 دولار، وتركيا بـ 5800 دولار، وإيران بـ 4800 دولار.

ومن حيث عدد المليونيرات والمليارديرات، فإن إسرائيل لديها عدد من الأثرياء يملكون 784 مليار دولار، وتليها المملكة العربية السعودية بثروة تصل إلى 542 مليار دولار.