بيان مهم من الشرطة السعودية بشأن أحد الوافدين

ألقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة السعودية، الرياض، القبض على احد الوافدين لدى المملكة، من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر.
وبحسب تصريحات المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، فإن المقيم اليمني قد ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال، بذات النمط والسلوك الإجرامي، وذلك بمعرفة المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها.
وأشار الي أن الجرائم تمثلت في استهداف عملاء البنوك أمام أجهزة الصرف الآلي من كبار السن والمقيمين، والتحايل عليهم بمساعدتهم على تنفيذ عمليات السحب، واستبدال بطاقات الصرف الآلي بعد حصوله على معلوماتها، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر نقاط البيع وإجراء سحوبات بنكية.
وافاد الكريديس بأن قيمة العمليات المالية والشرائية التي قام بها، بلغت (74,900) ريال، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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