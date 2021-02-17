تبادل الاتهامات بين وزارتي الدفاع والداخلية في تركيا

كشفت صحفية تركية، عن نشوب خلاف بين وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار"، ووزير الداخلية "سليمان صويلو"، بسبب مقتل الرهائن الأتراك في العراق.

وقالت الصحفية "نرجت دميركايا" التي تعمل بصحيفة "دوفار" التركية، إنّ أحد السياسيين أكد لها أن وزير الخارجية حمّل وزارة الدفاع السبب في مقتل الرهائن المحتجزين بالعراق.

وقال وزير الداخلية إلى الدفاع، "لو كنا نحن نفذنا العملية لتمكنا من إنقاذ الرهائن".

وأضاف السياسي، أنه تم تكليف الوزيرين سويا للإعلان عن فشل العملية في البرلمان، مشيرا إلى أن الخطاب الذي ألقاه الوزير صويلو كان مثابة “خطاب مرشح لرئاسة” الحزب الحاكم.

وكان حزب العمال الكردستاني أكد أن الطيران التركي هو المتسبب في مقتل الرهائن، عقب استهداف مكان احتجازهم بالخطأ.

واتهمت السلطات التركية، حزب العمال الكردستاني بقتل الرهائن المتواجدين داخل أحد الكهوف بالعراق.