تمويل شراء السيارات بالتقسيط من مصرف الراجحي للأفراد للعام الحالي

تمويل شراء السيارات بالتقسيط ، هو من أكثر عمليات البحث الرائجة على مواقع البحث الإلكترونية وفي هذا المقال سوف نتعرف على أحد الطرق التي يقدمها أشهر البنوك السعودية وهو بنك الراجحي، حيث قام مصرف الراجحي بتوفير العديد من القروض والتمويلات الشخصية منها قروض شخصية بدون كفيل، ومنها تمويلات يشترط وجود كفيل وتحويل راتب، ويعد من أبرز تلك التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه هو تمويل شراء السيارات بالتقسيط وذلك لتلبية أحتياجات العملاء الراغبين في أمتلاك سيارة، ونحن سوف نتعرف على أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل السيارة وطريقة التقديم.

مميزات تمويل شراء السيارات بالتقسيط من مصرف الراجحي

يعد من أبرز مميزات الحصول على قرض السيارة من مصرف الراجحي هو سهولة وسرعة الحصول على التمويل، فضلاً عن أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه لا يشترط نوع أو موديل سيارة معين ويسرى التمويل على السيارات الجديدة والمستعملة بشرط أن تكون متوافره لدى أحد البائعين المعتمدين لدى البنك، ولكي تستفاد من تلك المميزات يشترط أن يكون المتقدم لطلب القرض أن يقوم بتحويل راتبه للبنك.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة

هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم للقرض سواء كان متقاعد أو من السعوديون أو من غير السعوديين وهي كالتالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً. يجب ألا يقل دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي أما إذا كان من المتقاعدين يجب ألا يقل دخله عن 1900 ريال سعودي. إذا كان عسكري فأن الحد الأقصى للسن حسب الرتبة العسكرية عن التقاعد.

يجب الحصول على عرض أسعار موجه لمصرف الراجحي.

كتابة النموذج الخاص بطلب التمويل.

صورة ضوئية من تأشيرة الإقامة سارية.

صورة ضوئية من جواز السفر.

عنوان محل الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم شهادة بالراتب مصدق عليها من وزارة التجارة.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لعملاء المصرف الغير مرتبطين بتحويل الراتب لدى البنك.

المستندات الواجب توافرها لغير السعوديينطريقة التقديم على تمويل شراء السيارات بالتقسيط

إذا توافرت تلك الشروط والمتطلبات التي حددها مصرف الراجحي في طالب التمويل يمكن له تقديم طلب الحصول على السيارة بالتقسيط عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي أو عن طريق خدمات المباشر أو بزيارة أقرب فرع للبنك له وسوف يتم الرد خلال فترة وجيزه، وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص طلب الحصول تمويل شراء السيارة بالتقسيط من مصرف الراجحي.