الدخول على منصة مدرستي برابط مباشر لحل الواجبات التقييمية madrasati.sa

الدخول على منصة مدرستي مع بداية موسم الاختبارات الآن في المملكة العربية السعودية، يبحث جميع الطلاب عن الطريقة الصحيح من اجل الدخول على منصة مدرستي التعليمية، وخاصة طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومن هم دون مرحلة الصف الثالث الثانوي الثانوية العامة، حيث تقوم المنصة الآن للاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة جداً من الطلاب، من جميع أنحاء المملكة والراغبين في الحصول على طرق تعليم، ومراجعات ما قبل الاختبار، والأسئلة الشاملة على المناهج الدارسية المختلفة، والتي سوف يقوموا بأداء الاختبارات بها، وكذلك يجدون الرد على أي سؤال يدور في عقلهم من قبل المعلمين المتخصصين في المواد التي يدرسونها ويسألون عنها.

الدخول على منصة مدرستي

يتطلب الدخول على منصة مدرستي التعليمية السعودية، أن تكون طالب تم تقييد اسمك من قبل في مدرسة حكومية من المدارس المسجلة لدى وزارة التربية والتعليم السعودية، وأن تقوم بعملية تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق رابط شرعي صحيح لها، وهو الذي سوف نقوم بادراجه اليوم في أسفل المقال، كما يتطلب منك معرفة البيانات الشخصية للدخول على المنصة الخاصة بك، والتي يمكن استلامها من المدرسة الخاصة بك، أو تسجيل الدخول بنفسك وكتابة جميع بياناتك وعمل حساب خاص بك على المنصة.

انقر على رابط الدخول على منصة مدرستي مرة واحدة وانتظر تحميل الصفحة.

مرة واحدة وانتظر تحميل الصفحة. إذا كانت أول مرة لك بالدخول إلى المنصة قم بانشاء حساب.

اختر كلمة حساب ميكروسوفت اوفيس.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور التي حصلت عليها من المدرسة أو من تطبيق توكلنا.

تأكد من كتابة البريد الالكتروني وكلمة المرور بشكل صحيح.

اضغط على كلمة التالي.

قم بتأكيد بيانات حسابك عن طريق ادخال رقم الهاتف الخاص بك.

انقر على كلمة التالي وسوف يتم تسجيل دخولك بنجاح.

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رابط الدخول على منصة مدرستي التعليمية السعودية 1442